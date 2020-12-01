ОБСЕ зафиксировала более 160 нарушений на Донбассе

На Донбассе с вечера 27 по вечер 29 ноября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 163 обстрела, большинство из которых прогремели в Луганской области. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.





Отмечается, что в Донецкой области зафиксировали 76 нарушений режима прекращения огня, большинство из которых произошло утром 29 ноября.





"Девять взрывов прогремели в южных направлениях Донецкой фильтровальной станции и 25 взрывов неопределенного происхождения - в районах к югу от Авдеевки", - сообщается в отчете.





В Луганской области за выходные зафиксировали 87 нарушений режима прекращения огня.





"Все выстрелы из стрелкового оружия были зафиксированы в ночь с 27 на 28 ноября в районах к юго-востоку от Станицы Луганской", - отметили в ОБСЕ.





После договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии, которое вступило в силу 27 июля, СММ зафиксировала в общей сложности 2756 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



