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Украина
1 декабря 20, 11:53
ОБСЕ зафиксировала более 160 нарушений на Донбассе
ОБСЕ
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Больше всего взрывов зафиксировали в южных направлениях Донецкой фильтровальной станции и в районах к югу от Авдеевки.
На Донбассе с вечера 27 по вечер 29 ноября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 163 обстрела, большинство из которых прогремели в Луганской области. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Отмечается, что в Донецкой области зафиксировали 76 нарушений режима прекращения огня, большинство из которых произошло утром 29 ноября.

"Девять взрывов прогремели в южных направлениях Донецкой фильтровальной станции и 25 взрывов неопределенного происхождения - в районах к югу от Авдеевки", - сообщается в отчете.

В Луганской области за выходные зафиксировали 87 нарушений режима прекращения огня.

"Все выстрелы из стрелкового оружия были зафиксированы в ночь с 27 на 28 ноября в районах к юго-востоку от Станицы Луганской", - отметили в ОБСЕ.

После договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии, которое вступило в силу 27 июля, СММ зафиксировала в общей сложности 2756 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Источник: https://korrespondent.net/
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