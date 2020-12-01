В Украине 56 населенных пунктов остались без света

В Украине непогода обесточила 56 населенных пунктов в Сумской, Одесской и Донецкой областях. Об этом сообщает ГСЧС во вторник, 1 декабря.





"В ночь с 30 ноября на 1 декабря в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 56 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Сумская - 39, Одесская - 16 и Донецка - 1", - сказано в сообщении.





Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.





Напомним, что ранее Укргидрометцентр дал прогноз погоды на декабрь. В первый зимний месяц по всей территории Украины образуется снежный покров. Температура ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.



