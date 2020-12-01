В Украине выросла минимальная пенсия

В Украине с 1 декабря 2020 года из-за повышения прожиточного минимума вырос размер минимальной пенсии и другие социальные и трудовые выплаты. Соответствующие нормы содержатся в законе о государственном бюджете Украины на 2020 год.





Согласно закону, с 1 декабря минимальная пенсия вырастет на 57 гривен - с 1712 гривен до 1769 гривен. Это второе повышение за этот год: с 1 июля ее повысили на 74 гривны. Всего в 2020 году минимальная пенсия выросла на 8%.





Законом о госбюджете на 2020 год прожиточный минимум на одного человека установлен в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 года - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2189 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения: детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года - 1779 гривен, с 1 июля - 1859 гривен, с 1 декабря - 1921 гривна; детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года - 2218 гривен, с 1 июля - 2318 гривен, с 1 декабря - 2395 гривен; трудоспособных лиц: с 1 января 2020 года - 2102 гривны, с 1 июля - 2197 гривен, с 1 декабря - 2270 гривен; лиц, утративших работоспособность: с 1 января 2020 года - 1638 гривен, с 1 июля - 1712 гривен, с 1 декабря - 1769 гривен.





Напомним, по данным Минсоцполитики, в течение 2020 средняя пенсия выросла до более чем 3 400 гривен.



