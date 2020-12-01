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Новости
Украина
1 декабря 20, 12:04
В Украине заполнены более половины COVID-коек
COVID-19
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Сейчас для больных коронавирусом украинцев в медучреждениях есть почти 57 тысяч кроватей, но из них заняты уже больше 50%.
В Украине впервые за пять дней койки для больных коронавирусом заполнены более чем на 50%. Об этом свидетельствуют данные Минздрава во вторник, 1 декабря.

При этом по состоянию на 1 декабря введено 56 789 таких кроватей. Самая напряженная ситуация с больничным кроватями наблюдается в Полтавской (заполнены 70,2%), Николаевской (65,3%), Запорожской (62,4%), Кировоградской (62,3%) и Черниговской (61,8%) областях. В Киеве заполнены 58,3% коек. В среднем по стране заняты уже 50,3% кроватей.

В то же время продолжает рост показатель заболеваемости COVID-19 в Украине. Сейчас он составляет 492,2 на 100 тысяч населения при норме 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Сумской (1008,8), Черкасской (788,4), Киевской (715), Запорожской (689,5) и Черниговской (668,9) областях. В Киеве этот показатель составляет 662,2.



Источник: https://korrespondent.net/
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