В Украине чуть более 13 000 новых заболевших коронавирусом

Вчера, 1 декабря, в Украине зафиксирован 13 141 новый заболевший коронавирусной инфекцией (днем ранее – 12 498). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Среди заболевших 744 ребенка и 579 медиков. Госпитализировали 1447 пациентов.
Скончались 169 заболевших (сутками ранее – 221), выздоровели 13 882 человека (сутками ранее – 10 023).
Официально за 1 декабря сделано 67 626 тестов на коронавирус (62 327 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 44 445 (33 817), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 23 181 (28 510).
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве (1735), Одесской (1 147), Киевской (975) и Запорожской (947) областях.
За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 758 264 заболевших COVID-19. 369 054 из них выздоровели, 12 717 – умерли.
Данные по регионам
- Киев – 74 012 (+1 735)
области:
- Винницкая – 17 715 (+146)
- Волынская – 24 791 (+308)
- Днепропетровская – 40 148 (+489)
- Донецкая – 23 752 (+595)
- Житомирская - 30 233 (+133)
- Закарпатская - 23 646 (+208)
- Запорожская – 32 555 (+947)
- Ивано-Франковская – 37 546 (+529)
- Киевская – 39 503 (+975)
- Кировоградская – 5 506 (+124)
- Луганская – 6 467 (+117)
- Львовская – 47 477 (+586)
- Николаевская – 19 448 (+463)
- Одесская - 46 985 (+1 147)
- Полтавская – 23 291 (+528)
- Ровенская – 31 798 (+515)
- Сумская – 30 354 (+727)
- Тернопольская – 28 375 (+280)
- Харьковская – 56 361 (+659)
- Херсонская – 10 659 (+288)
- Хмельницкая – 30 228 (+477)
- Черкасская - 24 046 (+456)
- Черновицкая - 34 150 (+208)
- Черниговская - 19 218 (+501)