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Новости
Украина
2 декабря 20, 08:43
В Украине чуть более 13 000 новых заболевших коронавирусом
коронавирус
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За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 758 264 заболевших COVID-19. 369 054 из них выздоровели, 12 717 – умерли

Вчера, 1 декабря, в Украине зафиксирован 13 141 новый заболевший коронавирусной инфекцией (днем ранее – 12 498). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заболевших 744 ребенка и 579 медиков. Госпитализировали 1447 пациентов.

Скончались 169 заболевших (сутками ранее – 221), выздоровели 13 882 человека (сутками ранее – 10 023).

Официально за 1 декабря сделано 67 626 тестов на коронавирус (62 327 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, –  44 445 (33 817), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 23 181 (28 510).

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве (1735), Одесской (1 147), Киевской (975) и Запорожской (947) областях.

За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 758 264 заболевших COVID-19. 369 054 из них выздоровели, 12 717 – умерли.

Данные по регионам

  • Киев – 74 012 (+1 735)

области:

  • Винницкая – 17 715 (+146)
  • Волынская – 24 791 (+308)
  • Днепропетровская – 40 148 (+489)
  • Донецкая – 23 752 (+595)
  • Житомирская - 30 233 (+133)
  • Закарпатская - 23 646 (+208)
  • Запорожская – 32 555 (+947)
  • Ивано-Франковская – 37 546 (+529)
  • Киевская – 39 503 (+975)
  • Кировоградская – 5 506 (+124)
  • Луганская – 6 467 (+117)
  • Львовская – 47 477 (+586)
  • Николаевская – 19 448 (+463)
  • Одесская - 46 985 (+1 147)
  • Полтавская – 23 291 (+528)
  • Ровенская – 31 798 (+515)
  • Сумская – 30 354 (+727)
  • Тернопольская – 28 375 (+280)
  • Харьковская – 56 361 (+659)
  • Херсонская – 10 659 (+288)
  • Хмельницкая – 30 228 (+477)
  • Черкасская - 24 046 (+456)
  • Черновицкая - 34 150 (+208)
  • Черниговская - 19 218 (+501)

Из-за большого суточного числа новых заболевших COVID-19 в Украине сохраняется возможность локдауна. Вакцина от коронавируса компании Moderna показала 100% защиту от тяжелых случаев коронавируса, компания подала заявление о регистрации препарата в США и Евросоюзе.
liga.net
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