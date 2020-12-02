В Украине чуть более 13 000 новых заболевших коронавирусом

Вчера, 1 декабря, в Украине зафиксирован 13 141 новый заболевший коронавирусной инфекцией (днем ранее – 12 498). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заболевших 744 ребенка и 579 медиков. Госпитализировали 1447 пациентов.

Скончались 169 заболевших (сутками ранее – 221), выздоровели 13 882 человека (сутками ранее – 10 023).

Официально за 1 декабря сделано 67 626 тестов на коронавирус (62 327 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 44 445 (33 817), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 23 181 (28 510).

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве (1735), Одесской (1 147), Киевской (975) и Запорожской (947) областях.

За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 758 264 заболевших COVID-19. 369 054 из них выздоровели, 12 717 – умерли.

Данные по регионам

Киев – 74 012 (+1 735)

области: