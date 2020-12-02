Идет сибирский антициклон с сильными морозами и снегопадами

Об этом сообщил в Facebook синоптик Игорь Кибальчич.





По его словам, первый календарный месяц зимы вероятно станет по-настоящему зимним со среднемесячной температурой ниже нормы на 1 - 3 ° С.





Также, по его словам, в западных областях наоборот - за счет преобладания южных и юго-восточных потоков, будет происходить вынос тепла из Балканского полуострова, поэтому температурный фон в регионе будет на 1 - 3 ° с выше климатических показателей.





Количество осадков на большей части Украины, за исключением западных и южных областей ожидается ниже нормы на 10 - 50% за счет доминирования антициклонической формы циркуляций.





"Следует отметить также, что индекс Арктического колебания ожидается в декабре отрицательным, что означает ослабление западного переноса и усиление антициклонального поля над северной Евразией. Известно, если давление между Скандинавией и Шпицбергеном растет, то индекс колебания идет в минус. Сейчас происходит именно такая ситуация. А это является индикатором сигналом холодного декабря в восточной Европе", - предупредил синоптик.





Тем временем, по словам синоптик Наталки Диденко, в Украине 2 декабря принесет осадки - снег, мокрый снег, гололед и сильные морозы.





"2-го декабря в Украине будет преобладать влажная погода - снег и мокрый снег ожидаются на Севере, в центральных областях и в южной части, кроме Запорожья и Крыма. К осадкам присоединятся налипание мокрого снега, гололед", - написала синоптик и предупредила водителей быть внимательнее на дорогах.





В то ж время, в восточных областях существенных осадков не ожидается. На Западе и вовсе будет сухо, а местами солнечно.





Ветер умеренный, но на Востоке усилится до штормового.





Температура воздуха в Украине ближайшей ночью ожидается 0... -4 градуса мороза, а в западных областях -4... -11 градусов мороза.





Днем ожидается от -2 до +2 градусов, а на Юге +2... +5 градусов тепла.





В Киеве 2 декабря Диденко прогнозирует облачную, сырую погоду, периодически с небольшим снегом или мокрым снегом. Ночью до -1... -4 градусов, днем около нуля.





Также синоптик сообщила, что ветер в столице сильным не будет, но воздух в условиях влажности может быть не очень свежим из-за промышленных дымов и выхлопных газов, которые могут зависать в воздухе.



