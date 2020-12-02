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Новости
Украина
2 декабря 20, 11:24
Идет сибирский антициклон с сильными морозами и снегопадами
снегопад
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После резкого похолодания в первый день зимы, вследствие усиления холодного сибирского антициклона и его разрастания по территории Украины произойдет постепенное снижение температуры на большей части Украины, а особенно в восточных областях.
Об этом сообщил в Facebook синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, первый календарный месяц зимы вероятно станет по-настоящему зимним со среднемесячной температурой ниже нормы на 1 - 3 ° С.

Также, по его словам, в западных областях наоборот - за счет преобладания южных и юго-восточных потоков, будет происходить вынос тепла из Балканского полуострова, поэтому температурный фон в регионе будет на 1 - 3 ° с выше климатических показателей.

Количество осадков на большей части Украины, за исключением западных и южных областей ожидается ниже нормы на 10 - 50% за счет доминирования антициклонической формы циркуляций.

"Следует отметить также, что индекс Арктического колебания ожидается в декабре отрицательным, что означает ослабление западного переноса и усиление антициклонального поля над северной Евразией. Известно, если давление между Скандинавией и Шпицбергеном растет, то индекс колебания идет в минус. Сейчас происходит именно такая ситуация. А это является индикатором сигналом холодного декабря в восточной Европе", - предупредил синоптик.

Тем временем, по словам синоптик Наталки Диденко, в Украине 2 декабря принесет осадки - снег, мокрый снег, гололед и сильные морозы.

"2-го декабря в Украине будет преобладать влажная погода - снег и мокрый снег ожидаются на Севере, в центральных областях и в южной части, кроме Запорожья и Крыма. К осадкам присоединятся налипание мокрого снега, гололед", - написала синоптик и предупредила водителей быть внимательнее на дорогах.

В то ж время, в восточных областях существенных осадков не ожидается. На Западе и вовсе будет сухо, а местами солнечно.

Ветер умеренный, но на Востоке усилится до штормового.

Температура воздуха в Украине ближайшей ночью ожидается 0... -4 градуса мороза, а в западных областях -4... -11 градусов мороза.

Днем ожидается от -2 до +2 градусов, а на Юге +2... +5 градусов тепла.

В Киеве 2 декабря Диденко прогнозирует облачную, сырую погоду, периодически с небольшим снегом или мокрым снегом. Ночью до -1... -4 градусов, днем около нуля.

Также синоптик сообщила, что ветер в столице сильным не будет, но воздух в условиях влажности может быть не очень свежим из-за промышленных дымов и выхлопных газов, которые могут зависать в воздухе.

Источник: https://ukranews.com/
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