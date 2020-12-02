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Новости
Украина
2 декабря 20, 11:55
COVID-фонд на 2021 год не предусмотрен
Дмитрий Разумков
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На сегодня парламент не рассматривает вопрос создание отдельного фонда для борьбы с коронавирусом на следующий год, заявил спикер Рады.
В следующем году в Украине не планируется создание отдельного фонда для борьбы с COVID-19.
Об этом сказал Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала 112 Украина.

"По состоянию на сегодня, на следующий год отдельного противоковидного Фонда не предусматривалось. Сегодня продолжаются дискуссии в стенах парламента, некоторые фракции выступают об этом, народные депутаты говорят, что нужно создавать дополнительный отдельный ковидний фонд", - рассказал глава ВР.

По словам Разумкова, по этому вопросу существует две позиции. С одной стороны, не столько важно, будет ли это единственный фонд, откуда пойдет финансирование, или это будут отдельные фонды в Минобразования, Минздрава, Минобороны, МВД, которые будут направлены на покрытие расходов, связанных с борьбой против коронавируса.

"Важно, насколько это правильно будет рассчитан, как это будет использоваться", - отметил спикер.

Напомним, в начале ноября Государственная аудиторская служба начала проверку Фонда борьбы с COVID-19.

Источник: https://korrespondent.net/
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