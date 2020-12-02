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Новости
Украина
2 декабря 20, 11:58
COVID: В Украине рекорд по числу выздоровевших
COVID-19
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За последние сутки в Украине более 13 тысяч инфицированных COVID-19. При этом количество выздоровевших превысило число новых заражений коронавирусом.
В Украине по состоянию на 2 декабря зарегистрировали 13 141 случай коронавирусной болезни COVID-19. При этом выздоровели рекордное число пациентов - 13 882. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего за сутки проведено 67 626 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 44 445, методом ИФА - 23 181.

Больше всего заражений выявили в Киеве (+1735), Одесской (+1147), Киевской (+975), Запорожской (+947) и Сумской (+727) областях.

С начала пандемии в стране заразились уже 758 264 человека. От осложнений умерли 12 717 (+169) человек, выздоровели - 369 054 (+13 882). Активными больными остаются 389 210 пациентов.

Предыдущий рекорд по числу выздоровлений был зафиксирован 6 ноября - тогда вылечились 10 762 пациента.

Накануне СМИ сообщили, что жесткий карантин введут с 23 декабря по 15 января, и об этом сообщат в среду.

В Верховной Раде сообщили, что решение о локдауне примут до конца недели после отчета Степанова.

Источник: https://korrespondent.net/
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