COVID: В Украине рекорд по числу выздоровевших

В Украине по состоянию на 2 декабря зарегистрировали 13 141 случай коронавирусной болезни COVID-19. При этом выздоровели рекордное число пациентов - 13 882. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.





Всего за сутки проведено 67 626 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 44 445, методом ИФА - 23 181.





Больше всего заражений выявили в Киеве (+1735), Одесской (+1147), Киевской (+975), Запорожской (+947) и Сумской (+727) областях.





С начала пандемии в стране заразились уже 758 264 человека. От осложнений умерли 12 717 (+169) человек, выздоровели - 369 054 (+13 882). Активными больными остаются 389 210 пациентов.





Предыдущий рекорд по числу выздоровлений был зафиксирован 6 ноября - тогда вылечились 10 762 пациента.





Накануне СМИ сообщили, что жесткий карантин введут с 23 декабря по 15 января, и об этом сообщат в среду.





В Верховной Раде сообщили, что решение о локдауне примут до конца недели после отчета Степанова.



