В Киеве продолжаются протесты под Радой

В Киеве под зданием Верховной Рады сегодня, 2 декабря, проходит три митинга. Об этом сообщают Телеграм-каналы Klymenko Time и PavlovskyNews.





В акциях протеста продолжают участвовать предприниматели, а также проходят митинги противников и сторонников законопроекта №4142, который, по мнению протестующих, введет в стране обязательную вакцинацию.





"№4142 известен как закон об обязательной вакцинации. Мол, непривитые дети не смогут посещать ни школы, ни садики. Кроме того, вакцинации подлежат работники сферы обслуживания", - говорится в одном из сообщений.





Участники митинга предпринимателей недовольны принятым проектом закона. Протестующие заявляют, что будут стоять до тех пор, пока Рада не поддержит их законопроекты.



