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Украина
2 декабря 20, 12:18
В Киеве продолжаются протесты под Радой
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Возле здания парламента сегодня проходят три митинга протестующих. К протестам предпринимателей присоединились протестующие против законопроекта о вакцинации.
В Киеве под зданием Верховной Рады сегодня, 2 декабря, проходит три митинга. Об этом сообщают Телеграм-каналы Klymenko Time и PavlovskyNews.

В акциях протеста продолжают участвовать предприниматели, а также проходят митинги противников и сторонников законопроекта №4142, который, по мнению протестующих, введет в стране обязательную вакцинацию.

"№4142 известен как закон об обязательной вакцинации. Мол, непривитые дети не смогут посещать ни школы, ни садики. Кроме того, вакцинации подлежат работники сферы обслуживания", - говорится в одном из сообщений.

Участники митинга предпринимателей недовольны принятым проектом закона. Протестующие заявляют, что будут стоять до тех пор, пока Рада не поддержит их законопроекты.

Источник: https://korrespondent.net/
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