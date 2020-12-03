НАБУ против Венедиктовой. Детали скандала в Офисе президента

НАБУ вплотную подошло к аресту замглавы Офиса президента. Генпрокурор Венедиктова, если верить НАБУ, помогла президенту защитить чиновника

Сегодня, 2 декабря, НАБУ выступило с резкой критикой против генпрокурора Ирины Венедиктовой. Она сорвала задержание замглавы Офиса президента Олега Татарова в рамках дела о махинациях с корпорацией Укрбуд. По версии журналиста Юрия Бутусова, команду защищать Татарова дали накануне на совещании с президентом в ОП. В офисе Владимира Зеленского заверили, что в работу силовиков не вмешиваются. Что случилось – разбиралась LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. НАБУ заявило, что Венедиктова "тайно и без оснований" сменила процессуальных руководителей дела Укрбуда. Из-за этого детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли вручить подозрение по даче взятке судебному эксперту за фальсификацию экспертизы.

Экс-президенту Укрбуда Микитасю и еще семи лицам НАБУ инкриминирует участие в коррупционной схеме, которой Нацгвардии был нанесен ущерб в размере 81,6 млн грн. 1 декабря НАБУ сообщило Микитасю о подозрении в даче взятки за фальсификацию экспертизы в виде паркоместа за 250 000 грн, которую получил замдиректора Госэкспертного центра МВД Константин Дубонос. Ему о подозрении сообщили 30 ноября. 2 декабря Антикорсуд отправил Дубоноса в СИЗО с альтернативой залога в 1 млн грн.

На этом судебном заседании прокурор в качестве доказательств упомянул о переписке топ-чиновников Укрбуда. Ее позже опубликовала пресс-служба НАБУ. В частности, там фигурирует экс-глава правового департамента Укрбуда, а ныне – замглавы Офиса президента Олег Татаров. Согласно материалам НАБУ, Татаров пересылал сотруднику Укрбуда фото паспорта Дубоноса и давал указание оформить на него паркоместо со 100% скидкой. В переписке Татаров уточнил, что Микитась дал на это согласие.

СПРАВКА.

Сам Микитась написал в Facebook, что познакомился с Татаровым, который в начале 2010-х работал в ГСУ МВД, "во время одного из наездов с обыском на Укрбуд". "После бегства Януковича и увольнения Татарова из органов, в Укрбуд обратились с просьбой трудоустроить его. В Укрбуде он решал вопросы с различными государственными органами. Параллельно подрабатывал оказанием юридических и других услуг экс-окружению Януковича", – заявил экс-президент Укрбуда. Микитась считает, что именно из-за действий Татарова он лишился контроля над активами Укрбуда.

Татарову было согласовано подозрение вечером 1 декабря, сообщил LIGA.net собеседник в НАБУ. "Однако внезапное и абсолютно безосновательное решение генпрокурора об изменении группы прокуроров в деле сделало невозможным вручение документа", – сказано в сообщении бюро.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Информация о подозрении Татарову появилась вчера. Журналист Бутусов в Facebook сообщил, что Микитась "дал сенсационные показания в НАБУ", как Татаров якобы подкупил Дубоноса. 27 ноября НАБУ и САП обратились в суд за санкцией на задержание Татарова, однако дело попало на рассмотрение к судье Сергею Мойсаку, который, по словам Бутусова, ранее помогал Татарову. Именно поэтому произошла утечка информации в Офис президента, пишет журналист.

В этот же день состоялось заседание Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики под председательством президента. "После заседания Зеленский высказал неудовольствие открытием НАБУ дела против Татарова и заявил, что дело "пустое", – писал Бутусов.

Задержание Татарова планировалось 2 декабря утром. Однако из-за действий Венедиктовой – сорвалось. "Вчера вечером (1 декабря, – ред.) в ОП Зеленский провел совещание по делу Татарова, и ОП приняла решение его защищать, якобы у НАБУ нет достаточных улик", – заявил Бутусов.

В ОП отрицают заявления Бутусова. "Якобы "факты" о совещании у президента ради "защиты" лиц из Офиса являются абсолютной выдумкой, которая не имеет никакого обоснования, а также неприемлемы с точки зрения закона и морали", – сообщил LIGA.net советник главы ОП Михаил Подоляк.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. На данный момент ни Зеленский, ни Венедиктова никак не отреагировали на сорванное задержание Татарова. Подоляк в комментарии LIGA.net лишь отметил, что "ОП никак не влияет на деятельность правоохранительных органов". Сам Татаров в комментарии LIGA.net назвал дело "слухами, которые не соответствуют действительности": "Их распространение я связываю со своей публично озвученной позицией относительно работы руководства антикоррупционного органа. Сейчас работаю в штатном режиме".

Под "позицией" Татаров имеет в виду свой комментарий изданию Закон и бизнес от 28 ноября. Тогда замглавы ОП заявил, что директор НАБУ Артем Сытник является "корнем проблем в антикоррупционной политике государства", а НАБУ – "это не украинская история". На следующий день офису Зеленского пришлось открещиваться от заявлений Татарова.

По информации Бутусова, 7 декабря Венедиктова собирается заслушать дело Татарова. "До этого момента, очевидно, Татаров будет защищен от ареста НАБУ, и сможет использовать свое служебное положение для того, чтобы продолжить влиять на ход следствия, и чтобы избежать уголовной ответственности", – предполагает журналист.

НАБУ заявило, что за последние полгода Офис генпрокурора не первый раз срывает планы детективов. В частности, Венедиктова по непонятным для НАБУ причинам целую неделю подписывала подозрение нардепу Александру Юрченко в получении взятки (фракция Слуги народа). Также Офис генпрокурора дважды отказал НАБУ в направлении документов на экстрадицию владельца VAB Банка Олега Бахматюка.

Президент Зеленский не комментирует скандал. Накануне возможного задержания, 1 декабря, он посетил Офис генпрокурора. Венедиктова организовала ему экскурсию по музею истории прокуратуры.