В 15 регионах Украины побили рекорды коронавируса за сутки

В четверг, 3 декабря, коронавирус COVID-19 поставил рекорды по случаям смерти и выздоровления в Украине, - в 15 регионах также зафиксировали локальные рекорды.
Их можно увидеть в свежей статистике СНБО за сутки.
Больше всего случаев коронавируса за сутки в Украине установили: Киев (1 364), Запорожская (1 060), Одесская (935), Киевская (924) и Харьковская (906) области.
Но интересны и локальные рекорды, которые показывают динамику коронавируса внутри региона.
Данные по регионам
- г. Киев – 75 376 (+1 364)
области:
- Винницкая – 17 988 (+273)
- Волынская – 25 121 (+330)
- Днепропетровская – 40 966 (+818)
- Донецкая – 24 175 (+423)
- Житомирская - 30 630 (+397)
- Закарпатская - 23 880 (+234)
- Запорожская - 33 615 (+1 060)
- Ивано-Франковская – 38 080 (+534)
- Киевская – 40 427 (+924)
- Кировоградская – 5 701 (+195)
- Луганская – 6 610 (+143)
- Львовская – 48 144 (+667)
- Николаевская – 19 894 (+446)
- Одесская - 47 920 (+935)
- Полтавская – 23 926 (+635)
- Ровенская – 32 223 (+425)
- Сумская – 31 184 (+830)
- Тернопольская – 28 673 (+298)
- Харьковская – 57 267 (+906)
- Херсонская – 11 087 (+428)
- Хмельницкая – 30 943 (+715)
- Черкасская - 24 776 (+730)
- Черновицкая - 34 432 (+282)
- Черниговская - 19 722 (+504)