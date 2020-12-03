В 15 регионах Украины побили рекорды коронавируса за сутки

В четверг, 3 декабря, коронавирус COVID-19 поставил рекорды по случаям смерти и выздоровления в Украине, - в 15 регионах также зафиксировали локальные рекорды.

Их можно увидеть в свежей статистике СНБО за сутки.

Больше всего случаев коронавируса за сутки в Украине установили: Киев (1 364), Запорожская (1 060), Одесская (935), Киевская (924) и Харьковская (906) области.

Но интересны и локальные рекорды, которые показывают динамику коронавируса внутри региона.

Так, сразу четыре области Украины побили собственные рекорды новых случаев заражения за последние 10 дней:





- Харьковская (906 новых случаев после 895);

- Хмельницкая (715 после максимум 647);

- Херсонская (428 после 288);

- Луганская (143 после 136).





Еще пять регионов сегодня установили рекордные показатели смертности за 10 дней:





- Донецкая (21 смерть после максимум 11 летальных случаев);

- Одесская (16 после максимум 12);

- Киевская (16 после 15);

- Ивано-Франковская (16 после 11);

- Житомирская (12 после 11).





Однако, есть в Украине и позитивные рекорды. Так, еще 11 областей 3 декабря продемонстрировали максимальное число выздоровевших пациентов за последнее время.





Такие рекорды установили Киев, Киевская, Одесская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Хмельницкая, Волынская, Черкасская, Донецкая, Полтавская, Николаевская, Винницкая области.