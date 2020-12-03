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Новости
Украина
3 декабря 20, 10:01
В 15 регионах Украины побили рекорды коронавируса за сутки
COVID-19
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3 декабря Киев, Харьков, Хмельницкий, Херсон, Луганск, Донецк, Одесса, Ивано-Франковск, Житомир, Черновцы, Черкассы, Полтава, Николаев, Луцк, Винница поставили рекорды заражения, смертности и выздоровления от коронавируса за последние 10 дней

В четверг, 3 декабря, коронавирус COVID-19 поставил рекорды по случаям смерти и выздоровления в Украине, - в 15 регионах также зафиксировали локальные рекорды.

Их можно увидеть в свежей статистике СНБО за сутки.

Больше всего случаев коронавируса за сутки в Украине установили: Киев (1 364), Запорожская (1 060), Одесская (935), Киевская (924) и Харьковская (906) области.

Но интересны и локальные рекорды, которые показывают динамику коронавируса внутри региона.

Так, сразу четыре области Украины побили собственные рекорды новых случаев заражения за последние 10 дней:

- Харьковская (906 новых случаев после 895);
- Хмельницкая (715 после максимум 647);
- Херсонская (428 после 288);
- Луганская (143 после 136).

Еще пять регионов сегодня установили рекордные показатели смертности за 10 дней:

- Донецкая (21 смерть после максимум 11 летальных случаев);
- Одесская (16 после максимум 12);
- Киевская (16 после 15);
- Ивано-Франковская (16 после 11);
- Житомирская (12 после 11).

Однако, есть в Украине и позитивные рекорды. Так, еще 11 областей 3 декабря продемонстрировали максимальное число выздоровевших пациентов за последнее время.

Такие рекорды установили Киев, Киевская, Одесская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Хмельницкая, Волынская, Черкасская, Донецкая, Полтавская, Николаевская, Винницкая области.

Данные по регионам

  • г. Киев – 75 376 (+1 364)

области:

  • Винницкая – 17 988 (+273)
  • Волынская – 25 121 (+330)
  • Днепропетровская – 40 966 (+818)
  • Донецкая – 24 175 (+423)
  • Житомирская - 30 630 (+397)
  • Закарпатская - 23 880 (+234)
  • Запорожская - 33 615 (+1 060)
  • Ивано-Франковская – 38 080 (+534)
  • Киевская – 40 427 (+924)
  • Кировоградская – 5 701 (+195)
  • Луганская – 6 610 (+143)
  • Львовская – 48 144 (+667)
  • Николаевская – 19 894 (+446)
  • Одесская - 47 920 (+935)
  • Полтавская – 23 926 (+635)
  • Ровенская – 32 223 (+425)
  • Сумская – 31 184 (+830)
  • Тернопольская – 28 673 (+298)
  • Харьковская – 57 267 (+906)
  • Херсонская – 11 087 (+428)
  • Хмельницкая – 30 943 (+715)
  • Черкасская - 24 776 (+730)
  • Черновицкая - 34 432 (+282)
  • Черниговская - 19 722 (+504)

С 30 ноября в Украине закончился карантин выходного дня, локдаун же пока не введен. Таким образом на территории всей страны пока действуют ограничения "оранжевой" зоны. 

В связи с этим министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предложил украинцам, пока они могут, поддержать сферу культуры, посетив кинотеатры, рестораны и спортзалы. 
telegraf.com.ua
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