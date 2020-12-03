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Новости
Украина
3 декабря 20, 11:21
МИД: Украине нужно больше учений НАТО
Дмитрий Кулеба
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Украинская сторона в очередной раз заявила представителям стран НАТО о намерении стать членом Альянса.
Украина стремится увеличить количество учений НАТО, чтобы усилить взаимодействие со странами Альянса в Черноморском регионе. Об этом говорится в видеообращении главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, обнародованном в среду, 2 декабря, на его странице в Facebook.

Отметим, что министр обратился к украинцам по итогам встречи по проблемам безопасности Черноморского региона в рамках второго дня заседания НАТО на уровне глав МИД, в том числе Украины и Грузии, в формате видеоконференции.

Кулеба подчеркнул, что перспектива увеличения присутствия сил НАТО в Черном море есть.

"Могу сказать несколько результатов. Очевидно, что будет больше вовлечения НАТО в безопасность в регионе Черного моря. Безусловно, будет больше взаимодействия НАТО с Украиной и Грузией по вопросам безопасности Черноморского региона", - уточнил он.

Кроме того, добавил глава МИД, в ходе заседания украинская сторона в очередной раз заявила представителям стран НАТО о намерении стать членом Альянса.

Напомним, как сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, в следующем году ВСУ планируют принять участие в 22 многонациональных учениях, восемь из которых пройдут на территории Украины и 14 за рубежом.

Источник: https://korrespondent.net/
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