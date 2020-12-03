На Донбассе сепаратисты применили запрещенные мины

На Донбассе за прошедшие сутки, 2 декабря, на большинстве участков ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.





В то же время три факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы со стороны боевиков вблизи Водяного. Там противник открывал огонь из станкового автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Кроме того, на этом же участке враг осуществил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2.





Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.





С начала текущих суток, 3 декабря, сепаратисты дважды нарушили режим тишины. Так, недалеко от Водяного враг применили несколько мин калибром 120 миллиметров, а также осуществили дистанционное минирование позиций наших войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2.





Украинские подразделения оружие в ответ не применяли.



