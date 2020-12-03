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Новости
Украина
3 декабря 20, 11:32
В Украине более 14 тыс. новых случаев коронавируса
COVID-19
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Больше всего новых случаев выявили в Киеве, Запорожской, Одесской, Киевской и Харьковской областях.
В Украине за прошедшие сутки 2 декабря подтвердили 14 496 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели от COVID-19 15 372 человека. Об этом написал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов в четверг, 3 декабря.

Всего за прошедшие сутки было проведено 72 678 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 47 172, методом ИФА - 25 506.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.

С начала пандемии заразились уже 772 760 человек, умерли - 12 960 (+243), выздоровели - 384 426 (+15 372). Активными больными остаются 388 334 пациента.

Накануне Кабмин решил, каким будет карантин в Украине. Правительство не будет продлевать карантин выходного дня, а по всей стране будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.

Источник: https://korrespondent.net/
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