Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.27
USD
28.28
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
3 декабря 20, 11:39
Зеленский назначил нового директора Укроборонпрома
Юрий Гусев
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Генеральным директором Государственного концерна Укроборонпром стал Юрий Гусев - экс-глава Херсонской ОГА.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева генеральным директором Государственного концерна Укроборонпром. Об этом говорится в президентском указе №532/2020 от 3 декабря.

Так, предыдущим указом Гусев уволен с должности председателя Херсонской ОГА.

Также еще одним указом Игорь Фоменко освобожден от исполнения обязанностей генерального директора Государственного концерна Укроборонпром.

Гусев работал в должности председателя Херсонской областной государственной администрации с 15 июля 2019 года. Раньше занимался бизнесом, с 2009 года работал в правительстве, в частности - в должности заместителя министра обороны (2015 - 2016). Во время своей работы на государственных должностях также возглавлял Департамент национальных и инвестиционных проектов в Госинвестпроекте (2011 - 2014).

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
День памяти защитников Украины: видеообращение Зеленского
"Я верю в мир с Путиным". Зеленский дал интервью HardTalk
У ОП объяснили вопрос о пожизненном за коррупцию
Зеленский выступает в Раде с ежегодным посланием. Видео
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Возможная альтернатива локдауну
noimageПод Киевом в ДТП пострадали девять авто (ФОТО)
noimageВ Украине более 14 тыс. новых случаев коронавируса
noimageНа Донбассе сепаратисты применили запрещенные мины
noimageМИД: Украине нужно больше учений НАТО
Лента новостей