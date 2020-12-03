Зеленский назначил нового директора Укроборонпрома

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева генеральным директором Государственного концерна Укроборонпром. Об этом говорится в президентском указе №532/2020 от 3 декабря.





Так, предыдущим указом Гусев уволен с должности председателя Херсонской ОГА.





Также еще одним указом Игорь Фоменко освобожден от исполнения обязанностей генерального директора Государственного концерна Укроборонпром.





Гусев работал в должности председателя Херсонской областной государственной администрации с 15 июля 2019 года. Раньше занимался бизнесом, с 2009 года работал в правительстве, в частности - в должности заместителя министра обороны (2015 - 2016). Во время своей работы на государственных должностях также возглавлял Департамент национальных и инвестиционных проектов в Госинвестпроекте (2011 - 2014).



