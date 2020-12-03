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Новости
Украина
3 декабря 20, 12:06
Возможная альтернатива локдауну
локдаун
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Власти могут отказаться от идеи тотального карантина и просто усилить ограничения в январе, пишут СМИ.
Вместо локдауна в декабре в Украине может быть введен усиленный карантин с 2 по 23 января, пишет РБК-Украина в четверг, 3 декабря.

Издание ссылается на источники в Кабмине и Офисе президента.

"Окончательного решения нет, это один из 3-4 рабочих вариантов", – сказал собеседник издания в Кабмине.

Отмечается, что речь идет именно об усиленном карантине, а не о локдауне. Логика такого варианта в том, что в январе деловая активность и так резко падает.

В свою очередь, собеседник издания на Банковой заявил, что идею с усилением ограничений после Нового года поддерживает президент Владимир Зеленский.

Отметим, накануне Кабмин решил, не продлевать карантин выходного дня. Теперь по всей стране будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.

Ранее СМИ сообщили, что жесткий карантин введут с 23 декабря по 15 января. 

Источник: https://korrespondent.net/
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