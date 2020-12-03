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Новости
Украина
3 декабря 20, 18:32
СБУ подтверждает обыски в Укроборонпроме и Укрспецэкспорте
обыск
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Вероятна деятельность чиновников в интересах страны из Южной Азии. Ущерб для Украины - около 100 млн долларов, - СБУ подтверждает обыски в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорте"

Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины проводит следственные действия в служебных помещениях ГК "Укрспецэкспорт", ГК "Укроборонпром" и одной из иностранных структур.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Процессуальные действия осуществляются в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины с целью документирования фактов возможной причастности должностных лиц к осуществлению деятельности в интересах одной из стран Южной Азии в ущерб обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, - подчеркивается в сообщении.

Установлено, что противоправная деятельность представителей отечественного спецэкспортера связана с искусственным привлечением посреднической иностранной структуры, что привело к возможной потере Украиной рынков вооружения в отдельных странах азиатского региона, торможению действующих контрактов ГК "Укрспецэкспорт", а также созданию препятствий для заключения новых внешнеэкономических контрактов.

По предварительным оценкам, нанесенный ущерб государственным интересам составляет около 100 миллионов долларов США.
censor.net.ua
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