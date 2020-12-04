Кравчук о "нормандской встрече"

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сомнения есть, касательно реальности. Но я верю, что если не будет встречи на высшем уровне, хотя она и возможна, то встреча на уровне политических советников могла бы состояться. Сейчас очень необходима такая встреча, особенно на высшем уровне", - сказал он.

Кравчук объяснил, почему есть необходимость в "нормандской встрече".

"Я убежден, что минские переговоры, если их рассматривать отдельно от нормандского формата, то мы теряем главное - определение по существу задачи. А по существу задачи могут быть решены только на уровне глав государств. Минские переговоры могут только способствовать, либо организовывать, рекомендовать соответствующие шаги для решения тех проблем, которые будут поставлены в "нормандском формате". Не может быть нескольких центров, где будут решаться вопросы", - сказал он.