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Новости
Украина
4 декабря 20, 09:40
Кравчук о "нормандской встрече"
Кравчук
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Встреча в "нормандском формате" может произойти, как и надеется Украина.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сомнения есть, касательно реальности. Но я верю, что если не будет встречи на высшем уровне, хотя она и возможна, то встреча на уровне политических советников могла бы состояться. Сейчас очень необходима такая встреча, особенно на высшем уровне", - сказал он.

Кравчук объяснил, почему есть необходимость в "нормандской встрече".

"Я убежден, что минские переговоры, если их рассматривать отдельно от нормандского формата, то мы теряем главное - определение по существу задачи. А по существу задачи могут быть решены только на уровне глав государств. Минские переговоры могут только способствовать, либо организовывать, рекомендовать соответствующие шаги для решения тех проблем, которые будут поставлены в "нормандском формате". Не может быть нескольких центров, где будут решаться вопросы", - сказал он.
censor.net.ua
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