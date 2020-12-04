Россия завезла в оккупированный Крым более 500 тыс. россиян

С 2014 года Россия переселила на оккупированный Крымский полуостров по меньшей мере 500 тысяч россиян. Об этом сообщил национальный лидер крымских татар, депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев в эфире телеканала "Дом".





"За годы оккупации, за прошедшие шесть с лишним лет, оккупанты завезли в Крым, по разным оценкам, от полумиллиона до одного миллиона человек", – сказал Джемилев.





Он добавил, что эти люди въехали на территорию полуострова с нарушением украинского законодательства и за это предусмотрено уголовное наказание.





Добавим, ранее в НАТО заявили, что увеличивают свое присутствие в Черноморском регионе в ответ на действия России, которая наращивает военную мощь в Крыму и активно разворачивает силы в Черном море.





Напомним, Россия аннексировала Крым в 2014 году. 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя произошел непризнанный большинством стран мира "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия аннексировала Крым. Ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме", однако сама Россия называет это "восстановлением исторической справедливости".



