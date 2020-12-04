ОБСЕ зафиксировала нарушение перемирия в Луганской области

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала за последние сутки 62 нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Большинство из них - в Луганской области. Об этом в четверг, 3 декабря, говорится в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на вечер.





Так, в Луганской области Миссия зафиксировала 52 нарушения режима прекращения огня, в том числе 15 неустановленных взрыва.





"Почти все они произошли вблизи Попасной. Некоторые из которых были зарегистрированы вблизи Золотого", - говорится в отчете наблюдателей.





В Донецкой области СММ за последние сутки зафиксировала десять нарушений режима прекращения огня, в том числе пять неустановленных взрыва. Все в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС).





Отмечается,ч то всего с начала перемирия на Донбассе СММ зафиксировала в общей сложности 2846 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской области (в том числе 1108 взрывов, 89 снарядов в полете, 33 дульные вспышки, 27 осветительных ракет и 1589 очередей и выстрелов).





Напомним, что ОБСЕ зафиксировала более 160 нарушений на Донбассе за выходные. Больше всего взрывов зафиксировали в южных направлениях Донецкой фильтровальной станции и в районах к югу от Авдеевки.





Также сообщалось, что на Донбассе сепаратисты применили запрещенные мины. Вблизи Водяного враг осуществил дистанционное минирование позиций ВСУ, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2.



