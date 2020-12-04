Введение во храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать

История праздника и названия Введения во храм Пресвятой Богородицы





Именно в этот день Богородицу привели в церковь, чтобы она служила Господу. Тогда Марии было всего три года и первосвященник ввел ребенка туда, куда обычно дети не заходили.





С тех пор всего лишь раз в год, 4 декабря, Дева Мария могла входить в Святая Святых. Предание гласит, что родители долго не могли иметь детей, поэтому пообещали Богу, что когда чудо случится – они отдадут ребенка ему в услужение.









В трехлетнем возрасте родители сдержали свое обещание и привели в храм в Иерусалим. Идти пришлось пешком три дня. Мария сама вошла в храм по пятнадцати ступенькам, а потом первосвященник отвел девочку в Святая Святых, куда не могли входить обычные люди. Все присутствующие в храме были удивлены этим событием. Мария осталась в храме помогать, а ее родители вернулись домой.









От детства до вознесения на небо земная жизнь Девы Марии покрыта множеством тайн. Но во многих писаниях сохранились воспоминания о том, что Пресвятая Дева с самого детства служила Самому Богу, а охранял ее Архангел Гавриил.





Традиции праздника Введения во храм Пресвятой Девы Марии





В этот день рыбаки спешили сделать последнюю рыбалку, ведь когда лед окрепнет, рыба будет уже невкусной. В этот день разрешалось употреблять немного рыбы, подсолнечного масла и церковного вина.





В этот день, несмотря на пост, устраивали роскошные ярмарки. Начинались катания на санках.





Народные приметы праздника Введения во храм Пресвятой Девы Марии





- Считается, что с наступлением праздника зима приходит на землю и окончательно вступает в свои права.

- Если в день Введения во храм Пресвятой Богородицы будет морозно, то зима будет мягкой. Действует признак и наоборот: если 4 декабря еще тепло, то зима будет лютой.

- К празднику Введения часто реки уже сковывал первый лед.

- Считалось, что до 4 декабря ходить по льду еще опасно, а вот после лед уже становится достаточно прочным.

- Чтобы год провести удачно, а зимой не болеть, наши предки обязательно приветствовали братьев Морозов, но вот только делать это должна была не вся семья, а только ее хозяин.

- Считалось, что в этот день вода становится приворотной, поэтому девушки давали напиться ребятам, которые им нравились.

- Наши предки говорили, что на Введение земля отдыхает, поэтому копать в этот день категорически запрещалось.

- В этот день наши предки ходили в гости. Если первой зайдет женщина – к неудаче, а вот мужчины обещали хозяевам дома богатство и сытую жизнь.





Что нельзя делать в Введения во храм Пресвятой Богородицы





В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы нельзя сильно веселиться, церковь не приветствует подобного. К тому же, несмотря на то, что Введение во храм Пресвятой Богородицы – это будний день, все верующие стараются пойти в церковь с утра. А если такой возможности нет, то постарайтесь сделать это вечером.





Кроме этого в Введение во храм Пресвятой Богородицы нельзя заниматься тяжелой работой. Как и в любой другой подобный праздник нельзя убирать, стирать, шить. Так, 4 декабря нельзя отказывать в милостыне тем, кто в этом нуждается.





Так же, в этот день категорически запрещается заключать браки. Этого нельзя делать во время всего Рождественского поста, но в день Введения во храм Пресвятой Богородицы особо. Крестить детей в этот день разрешается.





Молитва Пресвятой Богородице





Эту молитву надо прочитать женщинам перед иконой или образком Введения во храм Пресвятой Богородицы.





К кому я буду обращаться, Владычица, к кому припаду в печали, если не к Тебе, Царице Небесная? Кто плач мой услышит и воздыхание примет, если не ты, Пренепорочная, надежда христиан и прибежище нам, грешным? Кто лучше тебя в несчастье защитит? Услышь мольбу мою и наклони свое ухо ко мне, Владычица и Мать Бога моего! Не презри ищущего твоей помощи и не отвергни меня грешного, Царица Небесная.





Научи меня исполнять волю Сына Твоего и даруй желание всегда исполнять Его святые заповеди. За мой крик не отступи от меня, но будь матерью и покровительницей меня малодушнаго, Царица моя, Заступница усердная!





Твоим ходатайством грехи мои покрой, от видимых и невидимых врагов защити, сердца враждующие против меня смягчи и Христовой любовью согрей их. Мне же немощному даруй Твою всесильную помощь побороть мои греховные привычки, чтобы очиститься покаянием. Предстань мне, надежда всех христиан, в час кончины моей и подкрепи мою веру в смертный тяжкий час. Вознеси за меня многогрешного в жизни, Твоими всесильными молитвами как я отойду, да оправдает меня Господь и сделает причастником Его бесконечных радостей.





Аминь.



