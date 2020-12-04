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Новости
Украина
4 декабря 20, 12:28
В Польше опубликовали календарь с "русским" Крымом
посольство
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Календарь на 2021 год издало Религиозное Объединение мусульман Польши. Посольство Украины уже направило ноту в польский МИД.
Посольство Украины в Польше направило ноту в МИД Польша из-за публикации "российского" Крыма в календаре на 2021 год от Религиозного Объединения мусульман Польши. Об этом заявил посол Андрей Дещица.

В украинском посольстве недовольны тем, что после удаления надписи "Российская Федерация" в электронной версии календаря запись о территориальной принадлежности к Украине так и не появилась.

По словам дипломата, посольство Украины сначала обратилось с письмом в Религиозное Объединение мусульман Польши с просьбой об исправлении ошибки. С письмом похожего содержания в организацию обратился и член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов.

Тогда Объединение мусульман Польши сделало заявление с извинениями за ошибку и внесло изменения в электронную версию календаря.

"Но эти изменения мы считаем не полностью корректными, они не до конца отражают позицию Украины, а также и Польши, где эта организация официально зарегистрирована", - подчеркнул Дещица.

В связи с этим украинское посольство в Польше направило второе письмо в религиозное объединение мусульман. Там содержится просьба указать в календаре принадлежность Крыма к Украине, а также обратиться к институтам, куда уже был разослан календарь, с сообщением о том, что эти ошибки исправлены, а позиция Объединения мусульман Польши базируется на признании Крыма частью Украины.

"В связи с тем, что ответа нет, мы направили ноту в МИД Польши, изложив свою позицию. Официальная позиция Польши является однозначной: Варшава признает Крым территорией Украины, не признает и осуждает оккупацию Крыма ", - добавил Дещица.

Посол отметил, что Религиозное Объединение мусульман Польши финансируется польским государством, поэтому МИД Польша выразил готовность присоединиться к выяснению этой ситуации.

Отметим, что по состоянию на утро 4 декабря, интернет-страница с календарем удалена с официального сайта Объединения мусульман Польши.

Напомним, 1 декабря сообщалось, что объединение мусульман Польши издало календарь с "российским" Крымом. В календаре изображены мечети в Симферополе, Феодосии, Бахчисарае и Старом Крыму с надписью о территориальной принадлежности к России.

Источник: https://korrespondent.net/
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