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Новости
Украина
4 декабря 20, 12:36
Центр Киева перекрыли протестующие
протест
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В правительственном квартале столицы продолжаются акции протеста предпринимателей. Движение транспорта перекрыто, произошли стычки с полицией.
В Киеве продолжаются акции протеста предпринимателей движения SaveФОП. Произошли стычки с полицией, движение транспорта в правительственном квартале заблокировано. Об этом сообщают новостные Телеграм-каналы.

Сообщается, что в 09:00 на Площади Конституции началась акция протеста движения SaveФОП. Протестующие заблокировали движение транспорта в правительственном квартале. Заблокированы улицы Шелковичная и Грушевского.

Произошли стычки с полицией. Правоохранители установили живые коридоры, чтобы депутаты могли свободно проходить в здание парламента.

Напомним, столичная полиция перешла на усиленный режим работы из-за акций протестов предпринимателей.

Источник: https://korrespondent.net/
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