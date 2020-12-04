Центр Киева перекрыли протестующие

В Киеве продолжаются акции протеста предпринимателей движения SaveФОП. Произошли стычки с полицией, движение транспорта в правительственном квартале заблокировано. Об этом сообщают новостные Телеграм-каналы.





Сообщается, что в 09:00 на Площади Конституции началась акция протеста движения SaveФОП. Протестующие заблокировали движение транспорта в правительственном квартале. Заблокированы улицы Шелковичная и Грушевского.





Произошли стычки с полицией. Правоохранители установили живые коридоры, чтобы депутаты могли свободно проходить в здание парламента.





Напомним, столичная полиция перешла на усиленный режим работы из-за акций протестов предпринимателей.



