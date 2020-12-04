ФСБ РФ заявила о перестрелке на границе с Украиной

В ФСБ России заявляют о незаконной попытке пересечения границы тремя вооруженными нарушителями со стороны Украины, сообщает ТАСС в пятницу, 4 декабря.





"На участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в Российскую Федерацию тремя вооруженными неизвестными. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление", - сообщили в ЦОС.





Утверждается, что в результате ответного огня один из них был застрелен, а двое скрылись на территории Украины.





Других подробностей в ФСБ не привели.



