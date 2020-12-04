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Новости
Украина
4 декабря 20, 12:39
ФСБ РФ заявила о перестрелке на границе с Украиной
ФСБ
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В ходе перестрелки один из нарушителей погиб, двое скрылись на территории Украины, заявляют в ФСБ.
В ФСБ России заявляют о незаконной попытке пересечения границы тремя вооруженными нарушителями со стороны Украины, сообщает ТАСС в пятницу, 4 декабря.

"На участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в Российскую Федерацию тремя вооруженными неизвестными. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление", - сообщили в ЦОС.

Утверждается, что в результате ответного огня один из них был застрелен, а двое скрылись на территории Украины.

Других подробностей в ФСБ не привели. 

Источник: https://korrespondent.net/
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