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Новости
Украина
4 декабря 20, 12:44
В Кабмине объяснили перенос встречи Украина-ЕС
Украина-ЕС
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Встреча должна была пройти в онлайн-формате 8 декабря, но теперь ее отложили предположительно до февраля.
Совет ассоциации Украина-ЕС предположительно состоится в феврале вживую в Брюсселе. Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает LIGA.net в пятницу, 4 декабря.

По ее словам, перенос согласован официальным Киевом и руководством ЕС.

"Да, мы решили провести... именно в формате физической встречи", - подчеркнула Стефанишина.

Из-за локдауна в Бельгии встречу отложили до февраля, а до того "договорились поддерживать диалог на высоком политическом уровне до быстрейшей возможности физического визита".

По словам Стефанишиной, на следующей неделе (7-13 декабря) у нее с премьером Денисом Шмыгалем запланирована беседа с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи. После разговора можно будет назвать конкретную дату, подытожила дипломат.

Напомним, что Евросоюз отложил проведение Совета ассоциации Украина-ЕС. Заседание планировалось провести восьмого декабря в формате видеоконференции из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее в ежегодном отчете Евросоюза о реализации ассоциации в Украине говорилось о том, что Украина продолжает реализовывать программу реформ и есть ряд позитивных сдвигов. В отчете описывается реализация Украиной реформ за последний год в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС, которое вступило в силу в 2017 году.

Источник: https://korrespondent.net/
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