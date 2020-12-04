В Кабмине объяснили перенос встречи Украина-ЕС

Совет ассоциации Украина-ЕС предположительно состоится в феврале вживую в Брюсселе. Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает LIGA.net в пятницу, 4 декабря.





По ее словам, перенос согласован официальным Киевом и руководством ЕС.





"Да, мы решили провести... именно в формате физической встречи", - подчеркнула Стефанишина.





Из-за локдауна в Бельгии встречу отложили до февраля, а до того "договорились поддерживать диалог на высоком политическом уровне до быстрейшей возможности физического визита".





По словам Стефанишиной, на следующей неделе (7-13 декабря) у нее с премьером Денисом Шмыгалем запланирована беседа с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи. После разговора можно будет назвать конкретную дату, подытожила дипломат.





Напомним, что Евросоюз отложил проведение Совета ассоциации Украина-ЕС. Заседание планировалось провести восьмого декабря в формате видеоконференции из-за пандемии коронавирусной инфекции.





Ранее в ежегодном отчете Евросоюза о реализации ассоциации в Украине говорилось о том, что Украина продолжает реализовывать программу реформ и есть ряд позитивных сдвигов. В отчете описывается реализация Украиной реформ за последний год в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС, которое вступило в силу в 2017 году.



