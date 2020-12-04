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Украина
4 декабря 20, 12:46
ФОПам дадут по восемь тысяч гривен
Верховна Рада
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Рада одобрила законопроект о финансовой помощи физлицам-предпринимателям из-за карантинных ограничений.
В Украине физические лица-предприниматели получат по восемь тысяч гривен выплат. Такой законопроект Верховна Рада одобрила за основу и в целом на заседании в пятницу, 4 декабря.

За закон проголосовали 297 депутатов.

Проект закона предлагает обеспечить в 2020-2021 годы за счет госбюджета выплаты одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять часть зарплаты или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

В частности, предусмотрена выплата одноразовой финансовой помощи бизнесу для сохранения рабочих мест наемных работников, а также одноразовая компенсация расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Господдержку субъекты малого и среднего предпринимательства сферы общественного питания смогут получить в течение срока действия карантина и в течение шести месяцев после его окончания.

В то же время для бизнеса, работу которого приостановили ​​из-за карантина, на период действия карантина и в течение одного месяца со дня его окончания продолжается действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период действия карантина или ограничительных мер. Закон отменяет взыскание арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества в период действия карантина или ограничительных мер для бизнеса, деятельность которого была запрещена в указанный период.

Наконец, на время карантина и после его окончания не будут приостанавливать действие и аннулировать лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками в случае несвоевременной уплаты лицензиатами очередного платежа за лицензии. В страховой стаж лица будут включать период, в течение которого оно получало пособие по частичной безработице, на период карантина из-за пандемии коронавируса.

Источник: https://korrespondent.net/
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