По Крыму к админгранице везли зенитные установки. ФОТО

Об этом сообщает издание "Крым Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

Грузовики заметили на автодороге Симферополь-Армянск в районе села Войково Первомайского района.

Как сообщил корреспондент "Крым.Реалии", судя по внешнему виду боевых машин – это четырехствольные зенитные самоходные установки "Шилка" (ЗСУ-23-4), которые используются для непосредственного прикрытия наземных войск и уничтожения воздушных, в том числе низколетящих целей; в настоящее время эта техника считается устаревшей.

Колонна прошла без сопровождения машин военной автомобильной инспекции.

Официально военные ведомства оккупантов о перемещении зенитных установок по Крыму не сообщали.