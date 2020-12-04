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Новости
Украина
4 декабря 20, 20:45
По Крыму к админгранице везли зенитные установки. ФОТО
зенитные установки
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В оккупированном Крыму заметили 2 грузовика с зенитными установками. Они двигались по направлению к административной границе.
В оккупированном Крыму заметили 2 грузовика с зенитными установками. Они двигались по направлению к административной границе.

Об этом сообщает издание "Крым Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

Грузовики заметили на автодороге Симферополь-Армянск в районе села Войково Первомайского района.

Как сообщил корреспондент "Крым.Реалии", судя по внешнему виду боевых машин – это четырехствольные зенитные самоходные установки "Шилка" (ЗСУ-23-4), которые используются для непосредственного прикрытия наземных войск и уничтожения воздушных, в том числе низколетящих целей; в настоящее время эта техника считается устаревшей.

Колонна прошла без сопровождения машин военной автомобильной инспекции.

Официально военные ведомства оккупантов о перемещении зенитных установок по Крыму не сообщали.
censor.net.ua
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