В Украине за сутки от COVID-19 выявлены 13 825 новых случаев

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"13 825 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 декабря 2020 года. В частности, заболели 713 детей и 629 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1504 человека, летальных случаев - 226, выздоровело - 14 724 человека", - написал Степанов на в фейсбуке в субботу утром.

Днем ранее, 4 декабря зафиксирован 15 131 новый случай заболевания коронавирусом; 3 декабря в Украине было 14 496 новых случаев инфицирования, 2 декабря было 13 141 новый случай, 1 декабря зафиксировали 12 498 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 801 716 человек, 13 421 человек умерли от COVID-19, выздоровели 412 533 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1541), Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской (995) областях.