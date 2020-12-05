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Украина
5 декабря 20, 08:38
Оккупанты РФ за сутки дважды нарушили режим прекращения огня
ООС
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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский воин.

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский воин.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 4 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020. Вследствие выстрела вражеского снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Отмечается, что бойцу оказали первую медицинская помощь и госпитализировали.

В штабе также отметили, что вблизи Водяного враг вел огонь в направлении украинских позиций из артиллерийских систем 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

Кроме того, на участке возле Луганского противник применил снайперское оружие.

"С начала текущих суток, 5 декабря, противник один раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников", - подчеркнули в штабе.

Так, недалеко от населенного пункта Шумы наемники вел огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"О дерзких действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно оповестили представителей ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - добавили в штабе.
censor.net.ua
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