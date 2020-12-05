Оккупанты РФ за сутки дважды нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 4 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020. Вследствие выстрела вражеского снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Отмечается, что бойцу оказали первую медицинская помощь и госпитализировали.

В штабе также отметили, что вблизи Водяного враг вел огонь в направлении украинских позиций из артиллерийских систем 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

Кроме того, на участке возле Луганского противник применил снайперское оружие.

"С начала текущих суток, 5 декабря, противник один раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников", - подчеркнули в штабе.

Так, недалеко от населенного пункта Шумы наемники вел огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"О дерзких действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно оповестили представителей ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - добавили в штабе.