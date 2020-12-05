Прокопьев день: что категорически нельзя делать 5 декабря

До конца года остается 26 дней.
5 декабря в мире отмечают Международный день волонтера, а в Украине - День работника статистики. Православная церковь в этот день чтит память священномученика Прокопия. В народном календаре этот праздник называют Прокопьев день.
Будущий святой родился в Иерусалиме, был строг к себе и старался быть благодетельным. Он служил чтецом в церкви Кесарии Палестинской, которая находится на восточном берегу Средиземного моря, и проповедовал христианство. Также он переводил Священное Писание на сирийский язык и исцелял одержимых недугом беснования. Из-за верности христианству, Прокопия поймали и отрубили голову мечом.
Приметы на 5 декабря:- Теплая погода на Прокопа сулит длинную и снежную зиму.
Что нельзя делать в Прокопьев день:- Нельзя ругаться. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и будьте благоразумными.
В этот день именины празднуют: Алексей, Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Михаил.