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Украина
5 декабря 20, 09:31
Прокопьев день: что категорически нельзя делать 5 декабря
5 декабря
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5 декабря — 339-й день года (340-й в високосные годы) в григорианском календаре

До конца года остается 26 дней.

5 декабря в мире отмечают Международный день волонтера, а в Украине - День работника статистики. Православная церковь в этот день чтит память священномученика Прокопия. В народном календаре этот праздник называют Прокопьев день.

Будущий святой родился в Иерусалиме, был строг к себе и старался быть благодетельным. Он служил чтецом в церкви Кесарии Палестинской, которая находится на восточном берегу Средиземного моря, и проповедовал христианство. Также он переводил Священное Писание на сирийский язык и исцелял одержимых недугом беснования. Из-за верности христианству, Прокопия поймали и отрубили голову мечом.

Приметы на 5 декабря:

- Теплая погода на Прокопа сулит длинную и снежную зиму. 
- Если у костра разгорелась сажа, то будет пасмурно и снега много навалит. 
- Если волки из леса вышли и подходят близко к человеческому жилищу, то зима будет суровой и затяжной. 
- Если на улице мороз, а в проруби вода находится выше уровня льда, то грядет оттепель и снег с дождем.

Что нельзя делать в Прокопьев день:

- Нельзя ругаться. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и будьте благоразумными. 
- Не одалживайте ничего соседям, ведь можно отдать счастье. 
- Не отправляйтесь в этот день в дальний путь, останьтесь дома.

В этот день именины празднуют: Алексей, Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Михаил.
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