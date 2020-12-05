Украина работает над получением 8 млн доз вакцины от COVID

"Согласно этой глобальной инициативе, мы должны получить 8 миллионов доз вакцины, которые придут в Украину для вакцинации нас, украинцев. Сроки еще уточняются, но мы рассчитываем, что это будет конец первого, начало второго квартала. Это наше желание, на котором мы настаиваем, общаясь с представителями глобальной инициативы. Для нас это важно. Мы работаем дальше", - отметил министр.





По словам министра, Украина находится на стадии подписания документов с разными производителями вакцины.





Степанов также рассказал, что в первых рядах будут провакцинированы медицинские сотрудники и люди из группы риска. Те, кто старше 60 лет, а также люди с хроническими заболеваниями, в первую очередь, такими, как сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания.





Решение об отмене локдауна выходного дня было принято 3 декабря. В тот же день Президент Зеленский ответил на электронную петицию с просьбой отменить эту противоэпидемическую меру.



