Геращенко назвал причину низких зарплат медиков

Масштабное уклонение предпринимателей от уплаты налогов является причиной низкого уровня заработных плат медицинских работников и учителей. Об этом в пятницу, 4 декабря, в эфире программы Свобода слова Савика Шустера заявил советник главы МВД Антон Геращенко.





"В Украине продолжается схематоз с уплатой налогов. В нашей стране ряд схем крутятся вокруг продажи контрабандных товаров, крупных торговых сетей, которые делают тысячи своих сотрудников ФОП, чтобы один сотрудник продавал бананы, другой - рыбу, третий - мясо. В итоге происходит колоссальное уклонение от уплаты налогов, в результате чего мы не можем платить нормальные зарплаты врачам и учителям", - отметил чиновник.





В то же время, добавил Геращенко, в стране есть и честные предприниматели - самозанятые лица или те, кто действительно торгует на рынках.





Ранее Национальная служба здоровья информировала, что врачи в Украине получают 9 тысяч гривен в месяц, главврачи - в среднем 23,5 тысячи, средний медперсонал - 7,5 тысячи, а младший - 6,1 тысячи гривен.



