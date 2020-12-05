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Новости
Украина
5 декабря 20, 13:24
Геращенко назвал причину низких зарплат медиков
Антон Геращенко
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Невозможно платить нормальные зарплаты медикам и учителям из-за массовой неуплаты налогов представителями бизнеса, считают в МВД.
Масштабное уклонение предпринимателей от уплаты налогов является причиной низкого уровня заработных плат медицинских работников и учителей. Об этом в пятницу, 4 декабря, в эфире программы Свобода слова Савика Шустера заявил советник главы МВД Антон Геращенко.

"В Украине продолжается схематоз с уплатой налогов. В нашей стране ряд схем крутятся вокруг продажи контрабандных товаров, крупных торговых сетей, которые делают тысячи своих сотрудников ФОП, чтобы один сотрудник продавал бананы, другой - рыбу, третий - мясо. В итоге происходит колоссальное уклонение от уплаты налогов, в результате чего мы не можем платить нормальные зарплаты врачам и учителям", - отметил чиновник.

В то же время, добавил Геращенко, в стране есть и честные предприниматели - самозанятые лица или те, кто действительно торгует на рынках.

Ранее Национальная служба здоровья информировала, что врачи в Украине получают 9 тысяч гривен в месяц, главврачи - в среднем 23,5 тысячи, средний медперсонал - 7,5 тысячи, а младший - 6,1 тысячи гривен.

Источник: https://korrespondent.net/
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