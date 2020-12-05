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Украина
5 декабря 20, 13:30
Депутаты с трудом избрали главу Одесского облсовета
Рада
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В результате столкновений и драк в сессионном зале поломана техника, несколько столов и кресел.
После 12-часового блокирования трибуны в Одесском облсовете началась первая сессия, по итогам которой главой собрания был избран "слуга народа" Григорий Диденко. Об этом в ночь из пятницы на субботу, 5 декабря, сообщило издание Думская.

Отмечается, что заседание началось из того, что депутаты формально приняли присягу (подписали бумажки), после чего приступили к тайному голосованию за председателя собрания. На должность претендовали представитель правящей партии Слуга народа Григорий Диденко и член политсилы ОПЗЖ Вадим Шкаровский.
По данным издания, за Диденко проголосовали 44 депутата, тогда как за его оппонента - 40. При этом представители ОПЗЖ пытались подкупить коллег по совету, предлагая до 75 тысяч долларов, утверждает Думская.

В результате столкновений и драк в сессионном зале поломана техника, несколько столов и кресел. Депутат Татьяна Плачкова обратилась к медикам с подозрением на перелом руки.

Напомним, первая сессия Одесского областного совета началась с блокирования трибуны и президиума представителями ОПЗЖ, За майбутне и Партии Шария. Они обвинили партию Слуга народа в интригах из-за того, что теризбирком затягивает регистрацию восьми депутатов от За майбутне и одного - от ОПЗЖ.

Источник: https://korrespondent.net/
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