Депутаты с трудом избрали главу Одесского облсовета

После 12-часового блокирования трибуны в Одесском облсовете началась первая сессия, по итогам которой главой собрания был избран "слуга народа" Григорий Диденко. Об этом в ночь из пятницы на субботу, 5 декабря, сообщило издание Думская.





Отмечается, что заседание началось из того, что депутаты формально приняли присягу (подписали бумажки), после чего приступили к тайному голосованию за председателя собрания. На должность претендовали представитель правящей партии Слуга народа Григорий Диденко и член политсилы ОПЗЖ Вадим Шкаровский.

По данным издания, за Диденко проголосовали 44 депутата, тогда как за его оппонента - 40. При этом представители ОПЗЖ пытались подкупить коллег по совету, предлагая до 75 тысяч долларов, утверждает Думская.





В результате столкновений и драк в сессионном зале поломана техника, несколько столов и кресел. Депутат Татьяна Плачкова обратилась к медикам с подозрением на перелом руки.





Напомним, первая сессия Одесского областного совета началась с блокирования трибуны и президиума представителями ОПЗЖ, За майбутне и Партии Шария. Они обвинили партию Слуга народа в интригах из-за того, что теризбирком затягивает регистрацию восьми депутатов от За майбутне и одного - от ОПЗЖ.



