На Донбассе применили артиллерию, ранен боец ВСУ

За минувшие сутки подразделения сепаратистов на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня. Ранение получил один украинский боец, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 5 декабря.





Указано, что возле Луганского вследствие выстрела вражеского снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Бойцу оказали первую медицинская помощь и госпитализировали.





В штабе также отметили, что вблизи Водяного враг вел огонь в направлении украинских позиций из артиллерийских систем 122-го калибра и минометов 120-го калибра.





С начала текущих суток противник один раз нарушил режим прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Шумы враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.





В штабе заверили, что все обстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому ответный огонь они не открывали.





Напомним, за сутки 3 декабря на Донбассе зафиксировали девять обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда бойцы ВСУ не пострадали.



