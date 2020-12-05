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Украина
5 декабря 20, 13:33
На Донбассе применили артиллерию, ранен боец ВСУ
война
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Обстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому ответный огонь они не открывали, пояснили в штабе ООС.
За минувшие сутки подразделения сепаратистов на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня. Ранение получил один украинский боец, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 5 декабря.

Указано, что возле Луганского вследствие выстрела вражеского снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Бойцу оказали первую медицинская помощь и госпитализировали.

В  штабе также отметили, что вблизи Водяного враг вел огонь в направлении украинских позиций из артиллерийских систем 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

С начала текущих суток противник один раз нарушил режим прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Шумы враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В штабе заверили, что все обстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому ответный огонь они не открывали.

Напомним, за сутки 3 декабря на Донбассе зафиксировали девять обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда бойцы ВСУ не пострадали.

Источник: https://korrespondent.net/
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