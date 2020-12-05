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Новости
Украина
5 декабря 20, 13:36
В Украине уже больше 800 тысяч случаев COVID-19
COVID-19
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За прошедшие сутки в больницы госпитализированы более 1500 пациентов с коронавирусом. Умерли 226 пациентов, а выздоровело – 14 724.
В Украине за последние 24 часа зафиксировано 13 825 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно меньше вчерашнего высокого показателя. Преодолен рубеж в 800 тысяч инфицированных, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в субботу, 5 декабря.

"В частности, заболели 713 детей и 629 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 504 человека, летальных случаев – 226, выздоровело – 14 724 человека", – рассказал Степанов.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро сегодняшнего дня составило 801 716 человек, 13 421 человек – умерли от COVID-19, выздоровели – 412 533 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1541), Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской (995) областях.

Количество случаев коронавируса в регионах Украины:

Винницкая область - 18476 (+205)
Волынская - 25793 (+328)
Днепропетровская - 43282 (+1 058)
Донецкая - 25113 (+518)
Житомирская - 31 539 (+356)
Закарпатская - 24 330 (+263)
Запорожская - 35 722 (+1 001)
Ивано-Франковская - 39058 (+470)
Киев - 78291 (+1 541)
Киевская - 42410 (+955)
Кировоградская - 6071 (+183)
Луганская - 6910 (+184)
Львовская - 49380 (+561)
Николаевская - 20734 (+376)
Одесская - 50 146 (+1 015)
Полтавская - 24937 (+405)
Ровенская - 33192 (+490)
Сумская - 32684 (+604)
Тернопольская - 29366 (+359)
Харьковская - 58622 (+592)
Херсонская - 11731 (+333)
Хмельницкая - 31856 (+444)
Черкасская - 26 232 (+704)
Черновицкая - 34 924 (+214)
Черниговская - 20 917 (590)

Источник: https://korrespondent.net/
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