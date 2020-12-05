В Украине уже больше 800 тысяч случаев COVID-19

В Украине за последние 24 часа зафиксировано 13 825 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно меньше вчерашнего высокого показателя. Преодолен рубеж в 800 тысяч инфицированных, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в субботу, 5 декабря.





"В частности, заболели 713 детей и 629 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 504 человека, летальных случаев – 226, выздоровело – 14 724 человека", – рассказал Степанов.





Количество инфицированных с начала пандемии на утро сегодняшнего дня составило 801 716 человек, 13 421 человек – умерли от COVID-19, выздоровели – 412 533 человек.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1541), Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской (995) областях.





Количество случаев коронавируса в регионах Украины:





Винницкая область - 18476 (+205)

Волынская - 25793 (+328)

Днепропетровская - 43282 (+1 058)

Донецкая - 25113 (+518)

Житомирская - 31 539 (+356)

Закарпатская - 24 330 (+263)

Запорожская - 35 722 (+1 001)

Ивано-Франковская - 39058 (+470)

Киев - 78291 (+1 541)

Киевская - 42410 (+955)

Кировоградская - 6071 (+183)

Луганская - 6910 (+184)

Львовская - 49380 (+561)

Николаевская - 20734 (+376)

Одесская - 50 146 (+1 015)

Полтавская - 24937 (+405)

Ровенская - 33192 (+490)

Сумская - 32684 (+604)

Тернопольская - 29366 (+359)

Харьковская - 58622 (+592)

Херсонская - 11731 (+333)

Хмельницкая - 31856 (+444)

Черкасская - 26 232 (+704)

Черновицкая - 34 924 (+214)

Черниговская - 20 917 (590)



