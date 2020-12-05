В аэропорту Киева изъяли почти 300 кило янтаря

В киевском международном аэропорту Борисполь правоохранители предотвратили незаконный вывоз 285 килограммов необработанного янтаря из Украины в Китай. Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни Государственной таможенной службы в субботу, 5 декабря.





Указано, что физическое лицо планировало отправить янтарь на самолете как несопровождаемый багаж в количестве 13 мест. В таможенном отношении свое отправление гражданин задекларировал как вещи.





При таможенном досмотре в каждом пакете был обнаружен необработанный янтарь разного размера и оттенков. Нацполиция изъяла янтарь в рамках уголовного производства.





"Это едва ли не самая большая партия задержанного янтаря, который пытались незаконно вывезти из Украины, за всю историю Киевской таможни, в частности таможенного поста Борисполь", – говорится в сообщении.



