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Новости
Украина
5 декабря 20, 13:38
В аэропорту Киева изъяли почти 300 кило янтаря
янтарь
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Физическое лицо планировало отправить янтарь в Китай на самолете как несопровождаемый багаж в количестве 13 мест.
В киевском международном аэропорту Борисполь правоохранители предотвратили незаконный вывоз 285 килограммов необработанного янтаря из Украины в Китай. Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни Государственной таможенной службы в субботу, 5 декабря.

Указано, что физическое лицо планировало отправить янтарь на самолете как несопровождаемый багаж в количестве 13 мест. В таможенном отношении свое отправление гражданин задекларировал как вещи.

При таможенном досмотре в каждом пакете был обнаружен необработанный янтарь разного размера и оттенков. Нацполиция изъяла янтарь в рамках уголовного производства.

"Это едва ли не самая большая партия задержанного янтаря, который пытались незаконно вывезти из Украины, за всю историю Киевской таможни, в частности таможенного поста Борисполь", – говорится в сообщении.

Источник: https://korrespondent.net/
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