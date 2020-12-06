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Новости
Украина
6 декабря 20, 14:24
Сутки в ООС: шесть обстрелов, без потерь у ВСУ
война
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Сепаратисты обстреливали позиции украинских военных из гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.
За сутки 5 декабря сепаратисты шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в воскресенье, 6 декабря.

В сторону украинских позиций недалеко от Шумов, противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. Возле Водяного - применил противотанковые ракетные комплексы.

В пригороде Авдеевки и вблизи Южного сепаратисты открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В районе Авдеевки и Марьинки противник использовал и снайперское оружие. Огнем украинские военные остановили деятельность вражеских снайперов на обоих направлениях.

При этом боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

В то же время с начала текущих суток вдоль линии разграничения наблюдается тишина, нарушений договоренностей в районе проведения операции не выявлено.

Напомним, что ранее снайпер сепаратистов ранил украинского военного. Боец ВСУ был госпитализирован, сейчас он в стабильном состоянии. Украинская сторона направила уведомление ОБСЕ об инциденте.

Также сообщалось, что сепаратисты обстреляли позиции ВСУ из минометов. Вблизи Водяного противник совершил обстрел позиций из минометов 120-го калибра и автоматического гранатомета.

Источник: https://korrespondent.net/
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