В Украине 11590 новых случаев COVID-19 за день

В Украние уже 813306 выявленных случаев COVID-19, из них 11590 зафиксировали накануне. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 6 декабря.
При этом выздоровел уже 418581 украинец (накануне - 6 048), а умерли 13588 человек (накануне - 167).
Статистика заболеваемости по регионам:
Киев - 79809 (+1 518)
Винницкая - 18587 (+111)
Волынская - 26019 (+226)
Днепропетровск - 44080 (+798)
Донецк - 25547 (+434)
Житомирская - 31 967 (+428)
Закарпатская - 24 541 (+211)
Запорожская - 36539 (+817)
Ивано-Франковск - 39373 (+315)
Киевская - 43219 (+809)
Кировоградская - 6254 (+183)
Луганская - 7027 (+117)
Львовская - 49831 (+451)
Николаевская - 21144 (+410)
Одесская - 51 148 (+1 002)
Полтавская - 25228 (+291)
Ровенская - 33508 (+316)
Сумская - 33181 (+497)
Тернопольская - 29594 (+228)
Харьковская - 59285 (+663)
Херсонская - 11915 (+184)
Хмельницкая - 32286 (+430)
Черкасская - 26 809 (+577)
Черновицкая - 35 152 (+228)
Черниговская - 21 263 (+346)
Ранее в МОЗ сообщили, где загруженность ковид-коек самая высокая. Украинские больницы в среднем на 48,2% загружены инфицированными коронавирусом и пациентами с подозрением на COVID-19, уточняют в Минздраве.