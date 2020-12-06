Расходы на оборону не сократят - Зеленский

Президент Владимир Зеленский исключил сокращение расходов на оборону, подчеркнув, что ее финансирование будет только расти. Об этом он сказал на торжествах ко Дню ВСУ в воскресенье, 6 декабря.





Зеленский утверждает, что в 2020 году бюджет на оборону стал самым большим за время независимости Украины.





"Вооруженные силы Украины получают новейшее и модернизированное оружие и технику. Этот процесс не только продолжится, но и увеличится. И несмотря на кризисные времена, финансирование не сократится ни на гривну. Мы никогда не будем экономить на собственной армии и на безопасности своей страны", - подчеркнул Зеленский.





В то же время, одним из приоритетов остается наращивание боеспособности Военно-морского флота, резюмировал президент.





Напомним, что ранее Зеленский поздравил военных с Днем ВСУ. Владимир Зеленский подчеркнул важную роль, которую украинские военнослужащие выполняют на востоке Украины, обеспечивая перемирие.





Также сообщалось, что военные на День ВСУ получат около 300 квартир. Всего за год более 600 украинских военнослужащих получили жилье, заявил Зеленский и анонсировал планы относительно ВСУ на 2021 год.



