В украинской армии более 3 тысяч больных COVID-19

За сутки в ВСУ обнаружили 93 новых случая коронавируса. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в воскресенье, 6 декабря.





"В Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 3240 человек. Всего за время пандемии выздоровели 7899 человек, летальных исходов - 29. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 473 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 75 человек", - сказано в сообщении.





Накануне зарегистрировано 93 новых случая COVID-19, из них госпитализированы восемь человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.





Напомним, что в Украине 11590 новых случаев COVID-19 за день. Всего в Украине зафиксировали уже более 800 тысяч случаев заболевания, из них выздоровели уже почти 419 тысяч человек.



