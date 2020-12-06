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Новости
Украина
6 декабря 20, 15:37
В украинской армии более 3 тысяч больных COVID-19
армия
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Накануне заболели 93 военнослужащих. С начала эпидемии почти 8 тысяч украинских военных уже успели выздороветь.
За сутки в ВСУ обнаружили 93 новых случая коронавируса. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в воскресенье, 6 декабря.

"В Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 3240 человек. Всего за время пандемии выздоровели 7899 человек, летальных исходов - 29. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 473 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 75 человек", - сказано в сообщении.

Накануне зарегистрировано 93 новых случая COVID-19, из них госпитализированы восемь человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Напомним, что в Украине 11590 новых случаев COVID-19 за день. Всего в Украине зафиксировали уже более 800 тысяч случаев заболевания, из них выздоровели уже почти 419 тысяч человек.

Источник: https://korrespondent.net/
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