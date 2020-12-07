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Новости
Украина
7 декабря 20, 09:48
Когда для украинцев откроют границы Евросоюза
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Для открытия границ необходима стабилизация ситуации с COVID-19, а пока украинцам есть куда поехать, говорит Кулеба.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, когда могут открыть границы Евросоюза для Украины, в интервью РБК-Украина в понедельник, 7 декабря.

По его словам, это не вопрос общей вакцинации от коронавируса. При этом министр считает, что украинцам есть куда поехать, кроме Евросоюза - говорит, что есть 63 страны, куда можно поехать, из них десять в Европе.

"Это не вопрос всеобщей вакцинации, но этот вопрос безусловно существенного уменьшения цифр в Украине и странах ЕС", - сказал Кулеба.

Напомним, что в Украине третий день падает прирост COVID-19. За прошедшие сутки в больницы госпитализированы более тысячи пациентов с коронавирусом. Умерли 145 пациентов, а выздоровело - 5 123.

Также в  МОЗ рассказали, что будут делать с противниками COVID-вакцинации. В ведомстве назвали два варианта решения проблемы с гражданами, которые выступят против вакцинации от коронавируса.
Korrespondent
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