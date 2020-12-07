День святой Екатерины: что нельзя делать в этот день

В понедельник, 7 декабря, отмечается день почитания великомученицы Екатерины Александрийской.

Екатерина жила в Александрии в III столетии. Была красива, воспитана, умна, но вместо замужества выбрала служение Богу. Однажды, когда в Александрии отмечался языческий праздник, на него прибыл один из соправителей Римской империи Максимиан. На торжестве Катерина обвинила всех, кто там был, в идолопоклонничестве. Максимиан приказал арестовать бунтарку. В заточении Катерина стойко переносила все выпавшие на ее долю мучения. Правда, одно из орудий пыток было разрушено ангелом, который спустился с неба. Когда об этом узнала супруга Максимилиана, то она тоже поверила в Бога и стала обличать своего мужа. В результате, она была казнена вместе с Катериной.

Согласно старинной традиции, именно в этот день открывался так называемый первый извоз, во время которого устраивались большие гулянья и первые катания на санях. Екатерину в народе почитали как покровительницу невест и брака, а потому, неудивительно, что в этот день часто проводились различные гадания и встречи для знакомства с парнями.

Что запрещено делать 7 декабря

- Стирать руками. Нарушение этого правила может привести к проблемам со здоровьем.





- Вступать в конфликты, ругаться.





- Отправляться в путешествие. Так вы рискуете потерять что-то ценное.



- Нельзя физически работать, ремонтировать, шить и строить.

- На столе в этот день не могут стоять молочные и мясные блюда.

- На Екатерины нельзя употреблять алкоголь.

- Беременным женщинам сегодня нельзя работать. Если придерживаться этого правила – святая Екатерина поможет облегчить роды.







Народные приметы 7 декабря





- Ясная погода на Катерину - будет морозная зима.





- Снег выпал на сухую землю - зимний путь встанет, и следующий год будет неурожайным.





- Круги вокруг луны предвещают мороз.





- Маленькие звезды на небе станут приметой к тому, что скоро будет снегопад.





- Родившимся 7 декабря следует носить оникс.





Отметим, что в понедельник Украину накроют сильные морозы.



