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Украина
7 декабря 20, 11:34
На Донбассе соблюдается режим тишины
Донбасс
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В районах ответственности подразделений ВСУ нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки ни разу не нарушили режим тишины на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 7 декабря.

"За прошедшие сутки, 6 декабря, на участках ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. С начала текущих суток, 7 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", – говорится в сообщении.

В штабе ООС отмечают, что украинские военнослужащие неуклонно соблюдают условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Напомним, за сутки 5 декабря на Донбассе зафиксировали шесть вражеских обстрелов. Сепаратисты применяли гранатометы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие. Бойцы ВСУ не пострадали.

Источник: https://korrespondent.net/
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