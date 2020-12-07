На Донбассе соблюдается режим тишины

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки ни разу не нарушили режим тишины на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 7 декабря.





"За прошедшие сутки, 6 декабря, на участках ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. С начала текущих суток, 7 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", – говорится в сообщении.





В штабе ООС отмечают, что украинские военнослужащие неуклонно соблюдают условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.





Напомним, за сутки 5 декабря на Донбассе зафиксировали шесть вражеских обстрелов. Сепаратисты применяли гранатометы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие. Бойцы ВСУ не пострадали.



