В Украине третий день падает прирост COVID-19

В Украине за последние 24 часа зафиксировано 8 641 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Число заражений снижается третий день подряд. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в понедельник, 7 декабря.





"В частности, заболели 390 детей и 284 медработника. Также за прошедшие сутки: госпитализировано – 1 037 человек; летальных случаев – 145; выздоровело – 5 123 человека", – рассказал Степанов.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.





Общее количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 821 947 человек, 13 733 человека – умерли от COVID-19, выздоровели – 423 704 человека.





Количество случаев коронавируса в регионах Украины:





Винницкая область - 18714 (+127)

Волынская - 26211 (+192)

Днепропетровская - 45040 (+960)

Донецкая - 25792 (+245)

Житомирская - 32 318 (+351)

Закарпатская - 24 663 (+122)

Запорожская - 36937 (+398)

Ивано-Франковская - 39438 (+65)

Киев - 81335 (+1 526)

Киевская - 43854 (+635)

Кировоградская - 6360 (+106)

Луганская - 7088 (+61)

Львовская - 50175 (+344)

Николаевская - 21429 (+285)

Одесская - 51 810 (+662)

Полтавская - 25655 (+427)

Ровенская - 33714 (+206)

Сумская - 33658 (+477)

Тернопольская - 29788 (+194)

Харьковская - 59393 (+108)

Херсонская - 12159 (+244)

Хмельницкая - 32429 (+143)

Черкасская - 27 167 (+358)

Черновицкая - 35 378 (+226)

Черниговская - 21 442 (+179)





Напомним, Максим Степанов считает, что распространение коронавируса замедлилось благодаря карантину выходного дня – остановлено ураганное распространение болезни. По его словам, летальность от коронавируса в Украине одна из самых низких в Европе.



