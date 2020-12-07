Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.26
USD
28.27
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
7 декабря 20, 11:35
В Украине третий день падает прирост COVID-19
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
За прошедшие сутки в больницы госпитализированы более тысячи пациентов с коронавирусом. Умерли 145 пациентов, а выздоровело – 5 123.
В Украине за последние 24 часа зафиксировано 8 641 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Число заражений снижается третий день подряд. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в понедельник, 7 декабря.

"В частности, заболели 390 детей и 284 медработника. Также за прошедшие сутки: госпитализировано – 1 037 человек; летальных случаев – 145; выздоровело – 5 123 человека", – рассказал Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.

Общее количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 821 947 человек, 13 733 человека – умерли от COVID-19, выздоровели – 423 704 человека.

Количество случаев коронавируса в регионах Украины:

Винницкая область - 18714 (+127)
Волынская - 26211 (+192)
Днепропетровская - 45040 (+960)
Донецкая - 25792 (+245)
Житомирская - 32 318 (+351)
Закарпатская - 24 663 (+122)
Запорожская - 36937 (+398)
Ивано-Франковская - 39438 (+65)
Киев - 81335 (+1 526)
Киевская - 43854 (+635)
Кировоградская - 6360 (+106)
Луганская - 7088 (+61)
Львовская - 50175 (+344)
Николаевская - 21429 (+285)
Одесская - 51 810 (+662)
Полтавская - 25655 (+427)
Ровенская - 33714 (+206)
Сумская - 33658 (+477)
Тернопольская - 29788 (+194)
Харьковская - 59393 (+108)
Херсонская - 12159 (+244)
Хмельницкая - 32429 (+143)
Черкасская - 27 167 (+358)
Черновицкая - 35 378 (+226)
Черниговская - 21 442 (+179)

Напомним, Максим Степанов считает, что распространение коронавируса замедлилось благодаря карантину выходного дня – остановлено ураганное распространение болезни. По его словам, летальность от коронавируса в Украине одна из самых низких в Европе.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
COVID: В Украине рекорд по числу выздоровевших
В США самый высокий пик смертности от COVID-19
В Украине более 14 тыс. новых случаев коронавируса
В мире число заболевших COVID-19 превысило 65 млн
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На западе Украины и Приазовье штормовое предупреждение
noimageВ Ялте ужесточили ограничения по подаче воды
noimageНа Донбассе соблюдается режим тишины
noimageДень святой Екатерины: что нельзя делать в этот день
noimageКогда для украинцев откроют границы Евросоюза
Лента новостей