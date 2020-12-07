В Ялте ужесточили ограничения по подаче воды

В аннексированном Крыму так называемые власти ужесточают меры по экономиии воды в курортном городе Ялта в связи с обмелением водохранилищ. Об этом сказал "министр жилищно-коммунального хозяйства" Крыма Дмитрий Черняев, сообщает РИА Новости в понедельник, 7 декабря.





По его словам, с 14 декабря в Ялте вода будет подаваться по три часа утром и вечером.





"Мы наблюдаем минимальные притоки в основные водохранилища, которые питают Большую Ялту. По нашему плану, при приближении к 6 млн метров кубических наполнения мы должны перейти к плановому снижению подачи воды. По плану, с 14 декабря "администрация" города планирует приступить к снижению подачи воды… Со следующего понедельника переход на график подачи воды – по три часа утром и три часа вечером", – сказал Черняев на заседании оперативного штаба по водоснабжению.





По его словам, на текущей неделе об этом будут проинформированы все население и предприятия Крыма.





Напомним, в конце ноября стао известно, что в Ялте будут отключать воду по ночам. Такая мера позволит без особых неудобств провести новогодние праздники и подготовиться к следующему высокому курортному сезону, утверждала местная "власть".



