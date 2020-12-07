Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.26
USD
28.27
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
7 декабря 20, 11:42
На западе Украины и Приазовье штормовое предупреждение
шторм
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ухудшение погоды может привести к нарушению движения транспорта. А в акватории Азовского моря возможно быстрое обледенение судов.
В понедельник погодные условия в некоторых регионах Украины резко ухудшатся. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает 7 декабря ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сегодня днем в акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, а высота волн достигнет 1-2 метра. Возможно быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый).

Также в западных областях и Приазовье порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый).

Как отмечают синоптики, ухудшение погоды может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Накануне сообщалось, что на Азовское море надвигается шторм с порывами ветра до 30 метров в секунду.

Ранее Укргидрометцентр дал прогноз погоды на декабрь. Утверждалось, что в первый зимний месяц по всей территории страны образуется снежный покров. А месячное количество осадков ожидается 32-82 мм.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды
Украину накроют дожди. Синоптики предупреждают о шквалах
Штормовое предупреждение. Украину накроют дожди и град
Украинцев предупреждают о резком ухудшении погоды
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Ялте ужесточили ограничения по подаче воды
noimageВ Украине третий день падает прирост COVID-19
noimageНа Донбассе соблюдается режим тишины
noimageДень святой Екатерины: что нельзя делать в этот день
noimageКогда для украинцев откроют границы Евросоюза
Лента новостей