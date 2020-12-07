На западе Украины и Приазовье штормовое предупреждение

В понедельник погодные условия в некоторых регионах Украины резко ухудшатся. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает 7 декабря ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.





Так, сегодня днем в акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, а высота волн достигнет 1-2 метра. Возможно быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый).





Также в западных областях и Приазовье порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый).





Как отмечают синоптики, ухудшение погоды может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.





Накануне сообщалось, что на Азовское море надвигается шторм с порывами ветра до 30 метров в секунду.





Ранее Укргидрометцентр дал прогноз погоды на декабрь. Утверждалось, что в первый зимний месяц по всей территории страны образуется снежный покров. А месячное количество осадков ожидается 32-82 мм.



