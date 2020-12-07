Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.12
USD
28.16
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
7 декабря 20, 12:44
Разумков подписал закон по электронным декларациям
Дмитрий Разумков
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Документ о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование передан на подпись президенту.
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование и непредставление деклараций, сообщает пресс-служба парламента в понедельник, 7 декабря.

Документ передан на подпись президенту.

Указанным законопроектом предлагается внести изменения в ст.1726 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые уточняют субъектов данного правонарушения.

Рада приняла законопроект о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование в прошлую пятницу.

Согласно документу, если расхождение сведений в декларации чиновника и достоверных составляет от 500 до 4000 прожиточных минимумов (от 1 млн грн до 8,8 млн грн), либо чиновник умышленно не подал декларацию, ему будет грозить штраф от 2500 до 3000 необлагаемых налогом минимумов доходов (от 42 500 грн до 51 000 грн), либо общественные работы от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если такое расхождение составит более 4000 прожиточных минимумов, чиновнику грозит штраф от 3000 до 5000 необлагаемых налогом минимумов доходов (от 51 000 грн до 85 000 грн), либо общественные работы от 150 до 240 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Подобные правонарушения будет расследовать НАБУ, а выносить по ним решения – Высший антикоррупционный суд.

При этом у Зеленского заявили, что решение Рады о восстановлении наказания за недостоверное декларирование могут пересмотреть.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Какой самый большой страх Путина?
Рада не поддержала отсрочку РРО для предпринимателей
Зеленский подписал закон о штрафах за неношение масок
Известен победитель конкурса на эскиз большого герба Украины
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На западе Украины и Приазовье штормовое предупреждение
noimageВ Ялте ужесточили ограничения по подаче воды
noimageВ Украине третий день падает прирост COVID-19
noimageНа Донбассе соблюдается режим тишины
noimageДень святой Екатерины: что нельзя делать в этот день
Лента новостей