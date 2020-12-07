Разумков подписал закон по электронным декларациям

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование и непредставление деклараций, сообщает пресс-служба парламента в понедельник, 7 декабря.





Документ передан на подпись президенту.





Указанным законопроектом предлагается внести изменения в ст.1726 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые уточняют субъектов данного правонарушения.





Рада приняла законопроект о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование в прошлую пятницу.





Согласно документу, если расхождение сведений в декларации чиновника и достоверных составляет от 500 до 4000 прожиточных минимумов (от 1 млн грн до 8,8 млн грн), либо чиновник умышленно не подал декларацию, ему будет грозить штраф от 2500 до 3000 необлагаемых налогом минимумов доходов (от 42 500 грн до 51 000 грн), либо общественные работы от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.





Если такое расхождение составит более 4000 прожиточных минимумов, чиновнику грозит штраф от 3000 до 5000 необлагаемых налогом минимумов доходов (от 51 000 грн до 85 000 грн), либо общественные работы от 150 до 240 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.





Подобные правонарушения будет расследовать НАБУ, а выносить по ним решения – Высший антикоррупционный суд.





При этом у Зеленского заявили, что решение Рады о восстановлении наказания за недостоверное декларирование могут пересмотреть.



