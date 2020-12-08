МАУ просит помощи: денег нет, 140 пилотов хотят уволить

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" просит президента Владимира Зеленского поручить Кабинету министров разработку программы действий по предоставлению МАУ кредитной помощи с целью выплаты зарплат сотрудникам.





Как отмечается в открытом письме компании, она также поручить Министерству инфраструктуры и Министерству фину провести переговоры по рассрочке задолженности МАУ перед госпредприятиями "Международный аэропорт "Борисполь" и "Украэрорух".





"Мы не просим никаких преференций или нерыночных инструментов. МАУ, как и другие авиаперевозчики Украины, требует немедленных мероприятий по господдержке, что позволит выжить до момента восстановления спроса и возможностей для осуществления авиаперевозок", — сказано в нем.





При этом МАУ подчеркивает, что все ее запросы Мининфраструктуры перенаправляет исключительно ее акционерам, хотя решение остановить деятельность авиакомпаний в связи с пандемией Covid-19 принимали не они, а именно госорганы.





Также компания сообщает, что готовится проект очередного увольнения сотрудников, которое коснется как минимум 140 пилотов.





Кроме того, из-за невозможности прохождения периодической тренажерной подготовки летным персоналом, так как в Украине нет ни одного авиатренажера необходимого уровня, и отсутствия необходимого количества выполненных рейсов большая часть высококлассного летного персонала МАУ находится под угрозой потери прав на выполнение полетов.





В компании отмечают, что для Украины это будет означать не только потерю высококвалифицированных специалистов, но и потерю международного потенциала авиационного государства.



