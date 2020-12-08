На Донбассе за два дня более 220 нарушений – ОБСЕ

В течение минувших выходных наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали 223 нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщается в отчете миссии, обнародованном в понедельник, 7 декабря.





"В Донецкой области с вечера 4 до вечера 6 декабря СММ зафиксировала 134 нарушения режима прекращения огня, большинство из которых (в том числе 20 взрывов неопределенного происхождения) зафиксировано к юго-западу от Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от Донецка)", – говорится в отчете.





В Луганской области за тот же период миссия зафиксировала 89 нарушений режима прекращения огня, в том числе 74 взрыва неопределенного происхождения, в районе северо-восточнее участка разведения в районе н.п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).





Отмечается, что после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ ОБСЕ зафиксировала целом 3218 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Среди них 1341 взрыв.



