Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.04
USD
28.07
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
8 декабря 20, 13:07
США рекордно нарастили поставки вооружений Украине
оружие
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В предыдущие годы Украина покупала американского оружия на 200-270 миллионов долларов, а в текущем - более чем на 500 млн.
США в 2020 году продали вооружений Украине на рекордные 510 миллионов долларов, свидетельствует доклад Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США.

При этом в 2019 году этот показатель составил всего $272,4 млн, в 2018 - $250,7 млн, в 2017 - $207,7 млн и $226,5 млн в 2016-м.

За все предыдущие годы общая стоимость поставок американских вооружений Украине составила $179,2 млн (начиная с 1950 года).

Другим постсоветким странам США продали вооружений намного меньше:

Литве на $136,5 млн,
Грузии - $62,8 млн,
Латвии - $38,1 млн,
Молдове - $11,5 млн,
Туркменистану - $1,3 млн,
Казахстану - $1 млн,
Эстонии - $610 тыс.,
Азербайджану - $509 тыс.,
Армении - $2 тыс.

Отметим, на днях президент Владимир Зеленский исключил сокращение расходов на оборону, подчеркнув, что ее финансирование будет только расти. 

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
На Донбассе ранен военный
Луцкого террориста обвиняют по четырем статьям
На Николаевщине была попытка рейдерства. ВИДЕО, ФОТОрепортаж
Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине больше выздоровели, чем заболели COVID
noimageТранзит газа Украиной упал почти вдвое
noimageВ Раде подготовили законопроект о деятельности КСУ
noimageНа Донбассе за два дня более 220 нарушений – ОБСЕ
noimageМАУ просит помощи: денег нет, 140 пилотов хотят уволить
Лента новостей